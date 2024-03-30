الاحتفال بيوم المسرح العالمي 27/ مارس من مدينة لانفانغ





مشاركة السفير علي مهدي فنان اليونسكو للسلام والامين العام للهيئة الدولية للمسرح في المؤتمر العلمي العالمي بورقة ( المسرح فضاء التنوع الثقافي تجربة السودان في مناهضة العنف – المسرح في مناطق النزاع) والجهود الوطنية والاقليمية والعالمية للحفاظ علي الحضارة السودانية وحماية التراث الثقافي الوطني واعادة إعمار المناطق التاريخية التي تعرضت للدمار والتخريب وتأسيس وبناء المتاحف وحظائر المحافظة علي أشكال الهدم والتخريب للمواقع الأثرية للتذكير بالعنف المنظم لمحو تاريخ السودان.

شهد الاحتفال الذي تستضيفه جمهورية الصين العديد من الفعاليات واللقاءات والبرامج الفنية وتأتي هذه المشاركة في اوقات بالغة التعقيد لكنها تؤكد حضور السودان في مختلف المؤتمرات الدولية والإقليمية.

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