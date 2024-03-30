بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد “الفوز الثمين” على سيمبا التنزانى





عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى القاهرة صباح السبت، بعد مشاركتها في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد فريق سيمبا التنزاني.

وكانت البعثة، التي يرأسها حسام غالي عضو مجلس الإدارة، قد غادرت ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا متجهة إلى مطار دار السلام مباشرةً، في طريق عودتها إلى القاهرة بعد خوض المباراة أمام سيمبا.

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على سيمبا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وقد سجل أحمد نبيل كوكا هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

ويستعد الأهلي خلال الأيام المقبلة، لخوض مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

جريدة الدستور