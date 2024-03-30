تقرير يكشف خليفة كلوب فى ليفربول بعد استمرار ألونسو مع ليفركوزن





كشفت تقارير صحفية يوم السبت عن الخليفة المحتمل للمدرب الألماني يورجن كلوب في تدريب فريق ليفربول بعد إعلان تشابي ألونسو استمراره رسميًا في صفوف باير ليفركوزن.

كان ألونسو المرشح الأول لخلافة كلوب الذي سيغادر نهاية الموسم، لكنه فاجأ الجميع بإعلان استمراره للموسم المقبل.

ذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن إدارة ليفربول ستجتمع مع المدرب الشاب روبين أموريم، مدرب فريق سبورتنج لشبونة، في نهاية الموسم لبحث إمكانية توليه مسؤولية تدريب الفريق الأحمر.

يحظى أموريم بتقدير كبير ويتماشى مع ملف إدارة النادي الشخصي، حيث يُعتبر أسلوب لعبه الهجومي مماثلًا لتلك الطريقة التي اشتهر بها كلوب في ليفربول.

بالإضافة إلى ذلك، أثار استمرار ألونسو اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة بقيادتهم في الموسم المقبل، بما في ذلك ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وأكد ألونسو أنه سيستمر في منصبه مديرًا فنيًا لـ باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

جريدة الدستور