محمد حماقي: “مش هجوز بنتي وأنا أوحش من عادل إمام في عريس من جهة أمنية”





تحدث الفنان محمد حماقي عن علاقته بابنته فاطمة وحبه الشديد لها، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بزواجها وهو على قيد الحياة.

خلال ظهوره في برنامج “big time podcast” الذي يستضيفه الإعلامي عمرو أديب على شاشة “mbc1″، أعرب الفنان محمد حماقي عن موقفه بشأن زواج ابنته، حيث قال: “لن أتدخل في زواج ابنتي، قد أوصيتهم بأن يختاروا لها الزوج بعد وفاتي، ولكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث ذلك”.

وأكد حماقي: “أنا أخشى من تجربة الزواج أكثر من عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية، أدرك جيدًا أني قد أخطئ وأكون صعب المراس في تلك الفترة، وهذا أمر غير محمود”.

وقدم الفنان محمد حماقي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “دلعنا كتير”، ونشرها عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمد حماقي، وتوزيع الموسيقي تميم.

مصراوي