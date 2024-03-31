“شيك بـ100 ألف جنيه”.. أمير مرتضى يكشف علاقته بكهربا





أكد أمير مرتضى منصور، الذي كان مديرًا للكرة في نادي الزمالك سابقًا، أنه كان يُقدم مكافآت مالية للاعب محمود كهربا، الذي كان يلعب في الزمالك وانتقل لاحقًا إلى الأهلي، عند تسجيله للأهداف.

وصرّح أمير خلال مقابلة تلفزيونية على قناة النهار قائلاً: “كنت أشجع كهربا وأقدم له شيكًا بقيمة 100 ألف جنيه مصري في كل مباراة، في حال برز بأداء متميز أو سجل هدفًا، لكن كهربا خسر القضية بسبب تسجيل فيديو له خلال حوار مع سيف زاهر، حيث أكد فيه أن عقده مع النادي يمتد لعامين وتم تجديده لعامين آخرين”.

وأضاف: “كهربا وضع في ظروف صعبة، جعلته يعتمد على نفسه ويلتزم، ليساعد الفريق، لكنني معترض على موضوع غرامة كهربا في شئ، هو دفع المبلغ بالمصري بعد تسوية بين الزمالك والأهلي، وأنا أرى أن هذه حق من حقوق الزمالك، لأن اللاعب عندما هرب كلف النادي أكثر من 2 مليون دولار”.

مصراوي