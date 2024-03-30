دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر





يتسابق المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان في التقرب إلى الله؛ بالصلاة، والدعاءِ، والقيام، وعلى الرغم من عدم ورود أدعية مُخصَّصة تُقال في هذه الأيّام المباركة، إلّا أنَّ المسلم يمكنه أن يدعو بما يشاء، ويُحسِن الظنَّ بربّ العالَمين؛ لتحقيق مُراده، وفقا لموقع مستجاب.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

يمكن للمسلم أن يتخيّر ما يشاء من الدعاء الصالح في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومن هذه الأدعية ما يأتي:

ربِّ إنّها العشر الأواخر، وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار.

ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يارب.

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعداءنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ.

اللهمّ اغفر لنا في أيّام العِتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلَنّا، وما ‏أنت أعلم به منّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا.

اللهمّ افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وانزل علينا فيها بركاتك، ووفّقنا فيه إلى مُوجِبات مرضاتك، وأسكنّا فيها جنّاتك، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين.

اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعواماً عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ.

اللهمّ لا تُخرجنا من شهرِك هذا إلّا وقد أصلحت أحوالنا، ووفّقتنا، وغيَّرت أقدارنا إلى أجملها، وحقَّقت لنا ما نتمنّاه، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ لا تُخرجنا من هذه الأيّام المباركة إلّا وقد غفرت لنا خطيئاتنا، وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منّا، اللهمّ اغفر لنا جدّنا وهزلنا، ‏وخطئنا وعَمدنا، وكلّ ذلك عندنا.

دعاء ليلة القَدر

يمكن للمسلم أن يدعو في ليلة القدر بالدعاء المأثور الذي علّمه النبيّ -صّلى الله عليه وسلّم- للسيّدة عائشة -رضي الله عنها؛ وهو: “اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي”، كما أنّه يمكن أن يدعو بما يشاء من أدعية صالحة، ومنها:

اللهمّ إن كانت هذه ليلة القدر؛ فاقسِم لنا فيها خيرَ ما قَسَمت، واختِم لنا في قضائك خير ما خَتَمت، واختِم لنا بالسعادة فيمَن خَتَمت، اللهمّ اجعل أسماءنا فيها من السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهمّ لا تصرفنا من هذه الليلة إلّا بذنبٍ مغفور، وسَعيٍ مَشكور، وعملٍ مُتقَبّلٍ مبرور، وتجارةً لن تبور، وشفاءٍ لِما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهمّ ارزقنا فضل قيام ليلة القدر، وبَدّل أحوالنا فيها من العُسر إلى اليُسر، واقبلْ أعذارنا، وحُطّ عنّا الذنوب والأوزار، يا رؤوفاً بعباده الصالحين، إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم، ورزق، وأجر، وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظّ والنصيب..

اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار.

اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا.

اللهمّ إنّا نسألك بفضل ليلة القدر، وأسرار ليلة القدر، وأنوارها، وبركاتها أن تتقبّل دعواتنا، وأن تقضي حاجاتنا.

اللهمّ إنّا نسألك في هذا المَقام المُبارك، وفي هذه الليلة المباركة، أن تكتبنا من عُتقائك من النار، اللهمّ أَعتِق رقابَنا ورقابَ آبائنا، وأمّهاتنا، وسائر قرابتنا من النار، يا عزيز يا غفّار.

يا ربِّ في هذه الليلة ارزقنا العمل الصالح الذي يُقرِّبنا من رحمتك، واللسان الذاكر الشاكر لنِعَمك، اللهمّ ثَبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا، وفي الآخرة، اللهمّ ارحمنا برحمتك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين.

أدعية خَتم القرآن في رمضان

لم يرد نصّ صريح أو دعاء خاصّ بختم القرآن ممّا هو مأثور عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، إلّا أنّ للمسلم أن يدعو بما يشاء من خيرَي الدُّنيا والآخرة في رمضان بشكل عام، وبعد ختم القرآن أيضاً، ومن هذه الأدعية:

اللهمّ اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأفهامنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا مُمَحِّصاً، وعن النار مُخَلِّصاً.

اللهمّ ذَكّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جَهِلنا، وارزقنا تلاوتَه آناء الليل، وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنّا.

اللهمّ اجعلنا مِمّن يُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّم حرامَه، ويعمل بمُحْكَمِه، ويُؤمن بمُتشابهِه، ويتلوه حقَّ تلاوته.

اللهمّ ألبِسْنا به الحُلل، وأسكِنّا به الظُّلَل، وأَسبِغ علينا به النِّعَم، وادفعْ به عنا النِّقَم.

اللهمّ اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصّتك، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ اجعلنا لكتابك من التالين، وعند خَتمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا مِمّن استهوَته الشياطين فشغلَته بالدُّنيا عن الدِّين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين.

اللهمّ قد ختمنا كتابَك، ولُذْنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتَنا فإنّه لا حول لنا ولا قوّة إلّا بك. اللهمّ اجعله شفيعاً لنا، وحُجّة لنا لا حُجّة علينا.

اللهمّ اجعلنا مِمّن يُقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا مِمّن يُقيم حروفه ويُضيّع حدوده.

اللهمّ انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنّة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذلّ إلى العِزّ، يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلّها إلى أنواع الخير كلّها، يا حيّ يا قيّوم.

اللهمّ أصلح لنا ديننا الذي هو عِصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مَعادُنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خير، واجعل الموت راحة لنا من كلّ شرّ.

اللهمّ اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه.

اللهمّ إنّا نسألك عيشة هنيّة، وميتة سويّة، ومَردّاً غير مُخزٍ ولا فاضح.

اللهم إنّا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير المَمات.

اللهمّ صلِّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلّا غَفرتَه، ولا همّاً إلّا فرَّجتَه، ولا كَرباً إلا نَفَّسته، ولا دَيناً إلّا قضَيته، ولا مريضاً إلّا شَفَيته، ولا مَيتاً إلّا رحمته، ولا مظلوماً إلّا نَصَرته، ولا ظالماً إلّا قصمته، ولا عسيراً إلّا يَسّرته، ولا حاجة من حوائج الدُّنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلّا أَعنتَنا على قضائها ويسَّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودَرَج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفَرج، يا فَرَجنا إذا أُغلِقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحِيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.

اللهمّ اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيّة، ولنبيّك بالرسالة، وماتوا على ذلك، اللهمّ اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأَكرِم نُزُلهم، ووَسّع مُدخلَهم، واغسِلهم بالماء والثلج والبَرَد، ونَقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس.

اللهم يَمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر حسابنا، وارزقنا جوار نبيّك -صلّى الله عليه وسلّم-، مع النبِيّينَ والصدِّيقينَ والشهداء والصالِحينَ وحَسُنَ أولئِكَ رَفيقاً.

اللهمّ وَفِّقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي إلى التزام طريق التوبة النصوح.

ربّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنة، وفي الآخرة حَسنة، وقِنا عذاب النار، وصلِّ اللهمّ على سيّدنا ونبيّنا محمّد، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلِّم تسليماً كثيراً.

البيان