صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج القرض لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المخصص لمصر بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار، وذلك في تأكيد للإعلان الذي تم في هذا الشهر والذي تزامن مع خطوة تخفيض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي.

كان قد تم توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022. وأشار الصندوق إلى أن عمليتي مراجعة للتسهيل، التي تم تأجيلها سابقًا، تمت الآن بنجاح.

وأكد الصندوق في بيان صدر قبل يومين أن هذه الزيادة ستسمح لمصر بسحب حوالي 820 مليون دولار على الفور. وأضاف البيان أنه يتم تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسات المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص.

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