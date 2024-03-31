بعد 100 عام من الحظر.. الجيش البريطاني يسمح بإطلاق اللحى





كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن الجيش البريطاني وافق على السماح للجنود بإطلاق لحاهم، بعد حظر دام 100 عام.

وقع الملك تشارلز الثالث على قرار يوم الخميس، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، بهدف السماح للجنود في إجازة عيد الفصح بحلاقة لحاهم أثناء تواجدهم بعيدًا عن الخدمة.

بعد مراجعة سياسة الجيش المتعلقة بالمظهر الشخصي واللحى، وبعد استطلاع رأي للقوات النشطة والاحتياطية، قرر قائد الجيش، الجنرال السير باتريك ساندرز، تغيير هذه السياسة.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن “الأغلبية الساحقة” من الجنود يرون أنه من الضروري تغيير السياسة والسماح لهم بحلاقة اللحى.

سيجعل هذا القرار الجيش متماشيًا مع سياسات سلاحي الجو والبحرية الملكيين البريطانيين، اللذين يسمحان بحلاقة اللحى الكاملة بالفعل.

وأشارت مصادر دفاعية مرموقة لصحيفة “تلغراف” إلى أن هذا القرار قد يثير اعتراض بعض الأشخاص، مضيفة أنه قد يكون هناك اعتراض على استخدام أقنعة الغاز، ولكن في حالة وجود تهديد كيميائي، فسيتم حلق اللحى.

ومع ذلك، تم تأكيد للجنود أن اللحى يجب أن تكون “مرتبة”، وأنه يجب الالتزام بالمعايير العالية داخل الجيش، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

تم التأكيد أيضًا للموظفين أن القرار “لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مجاني للجميع”، وسيتم إجراء مراجعة لتأكيد أن اللحى تتماشى مع اللوائح السارية.

ووفق “تلغراف”، فإن حظر اللحية تم إدخاله لضمان توحيد المظهر داخل الجيش، لكن نظرا لأن الجيش يعاني من صعوبة التجنيد، فقد بُحث أيضا في طرق لتعزيز الشمولية، وتشجيع الرجال ذوي اللحى على المشاركة.

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