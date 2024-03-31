يسرا: معجب كتب لي رسائل بدمائه وقابلته في مستشفى الأمراض العقلية





حلت الفنانة يسرا ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وشاركت يسرا تفاصيل تجربتها مع أحد المعجبين الغرباء، حيث كتب لها رسائل بدمائه وقابلته في مستشفى الأمراض النفسية، وقدم لها شبكة زواج. هذه التجربة أثارت فيها الرهبة بشكل كبير.

تم عرض الحلقة الأولى من بودكاست “Big Time” لعمرو أديب، وتم استضافة الفنانة أصالة خلالها.

أكدت أصالة تفاصيل معاناتها مع مرض شلل الأطفال واستمرارها معه، حيث وصفت المرض بأنه لا يذهب لأنها ما زالت طفلة، وأنها دائما ما تحتاج إلى تدريبات وحركة مستمرة، وأن مشكلة قدمها تجددت منذ 4 سنوات بسبب الحزن.

أضافت أصالة أنها تحب الكلام الحلو وتشعر بأن الناس بحاجة إلى الحنان، لذلك تحب أن تدللهم، ولكنها لا تستطيع أن تدلل زوجها وتجد له دلعًا مثلما تفعل مع الآخرين.

أكدت أصالة أنها لا تنقصها الحب وتعطيه لكل من حولها، وتستقبل الحب والدلع من كل من يحيط بها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب في بودكاست “Big Time” مجموعة من الضيوف العرب والعالميين.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز

صدى البلد