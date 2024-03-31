«صحتك في رمضان».. أخطاء يجب على مرضى الروماتويد تجنبها في الصيام





تزخر مائدة الإفطار الرمضانية بأصناف ومأكولات مغرية يقبل عليها المسلم بعد ساعات صيام طويلة، دون أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان.

وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة العظيمة.

وفي سلسلة “صحتك في رمضان”، تقدم “العين الإخبارية” مجموعة نصائح طبية بشأن الممنوعات التي يجب لكل صائم تجنبها خلال وجبتي الإفطار والسحور.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بالقاهرة، إن مريض الروماتويد عليه اتباع نظام غذائي يعمل على تقليل الالتهابات في الجسم.

وأوضح جمال، لـ”العين الإخبارية”، أن اتباع مريض الروماتويد انظام غذائي صحي يساعده في إدارة حالته بشكل أفضل وتقليل معدل الالتهاب في الجسم.

وقدم المختص مجموعة نصائح وإرشادات لمائدة رمضانية مفيدة لمريض الروماتويد، وأبرزها:

– تجنب السكريات بكل أنواعها، باعتبارها من المأكولات والمشروبات التي تزيد من الالتهابات.

– عدم تناول أطعمة معدة باستخدام الزيوت المهدرجة، سواء سمن نباتي أو زبدة صناعي، أو الزيوت المستخدمة في تحضير الأطعمة المقلية والحلويات.

– عدم إهمال تناول الأطعمة الغنية بـ”أوميجا3″ باعتبارها تساعد في تقليل معدل الالتهاب، والموجودة بشكل أساسي في الأسماك مثل السالمون والماكريل.

– تجنب تناول اللحوم المصنعة كونها غنية بالصوديوم وترفع معدل الالتهاب في الجسم.

– عدم إهمال استخدام الزيوت غير المشبعة في تحضير الطعام، مثل زيت الزيتون.

– عدم إهمال تناول المكسرات باعتبارها غنية بالدهون الصحية المفيدة لمرضى الروماتويد.

– تجنب تناول المشروبات الغازية لكونها غنية بالسكر.

– عدم إهمال تناول الخضراوات الملونة الغنية بمضادات الأكسدة المكافحة للالتهاب، وخصوصا الطماطم والفراولة والفلفل الألوان وقرع العسل والبطاطا الحلوة والجزر والتوت البري والباذنجان وغيرها.

– عدم إهمال تناول الخضراوات الورقية لأنها غنية بمضادات الالتهاب.

العين الاخبارية