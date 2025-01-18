شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم السعودية محمد نور: (السودانيين خيلاني)

وثق ناشط سوداني, للقاء جمعه بأسطورة كرة القدم السعودية, ونادي إتحاد جدة, محمد نور, بأحد الملاعب السعودية, خلال مباراة لفريق الإتحاد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد التقى الناشط السوداني, بمحمد نور, أثناء دخوله الملعب لمؤازرة فريقه السابق.

https://www.facebook.com/reel/3791340541176716

وكشف الناشط الشاب لأسطورة العميد, أنه من السودان, وقام بتشجيع فريق الإتحاد حباً فيه, ناقلاً له محبة الشعب السوداني له.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد بادل محمد نور, المشجع السوداني, التحية مؤكداً له حبه للسودانيين قائلاً: (السودانيين خيلاني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين