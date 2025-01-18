شاهد بالفيديو.. الهلال يتلقي خسارة كبيرة أمام مازيمبي الكنغولي

مني الهلال السوداني, بخسارة كبيرة أمام مضيفه مازيمبي الكنغولي, في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تلقت شباك الحارس علي أبو عشرين أربعة أهداف على مدار الشوطين.

الشوط الأول انتهى بخسارة الهلال, بثنائية ليضيف أصحاب الأرض هدفين في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز مازيمبي برباعية نظيفة.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الهلال, ضمن التأهل وتصدر مجموعته رغم الخسارة القاسية, وذلك بعد تعادل مولودية الجزائر, أمام الشباب التنزاني, ليرافق الهلال, إلى الدور القادم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين