خطأ يفعله الكثيرون.. احذر وضع المجسمات المغناطيسية على باب ثلاجتك

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تزيين أبواب الثلاجات بمجسمات مغناطيسية، سواء كجزء من الذكريات التي يجمعونها خلال رحلاتهم داخل الدولة أو خارجها، أو كعنصر جمالي في منازلهم، وربما تقليدًا لما رأوه في منازل أخرى.

لكن تقريرًا نشره موقع الجزيرة نت حذر من أن هذه العادة قد تُلحق الضرر بالثلاجات. حيث أشار إلى أن الثلاجات الحديثة غالبًا ما تكون مزودة بأجهزة استشعار قد تتأثر بالمجالات المغناطيسية التي تنشأ من هذه المجسمات. هذا التأثير قد يتسبب بخلل في أداء الثلاجة، خاصة إذا كانت تحتوي على ميزات متطورة مثل شاشات تعمل باللمس أو ملحقات لصنع الثلج. في البداية، قد لا يكون الخلل ملحوظًا، لكنه يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء بمرور الوقت.

وأوضحت شركة بوش الألمانية، المتخصصة في الأجهزة المنزلية، أن استخدام عدد قليل من المغناطيسات على باب الثلاجة عادةً لا يسبب مشكلات. ومع ذلك، فإن الإفراط في استخدامها يمكن أن يؤدي إلى إجهاد مفصلات الباب، مما يقصر من عمر الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب المغناطيسات، خاصة عند تحريكها باستمرار، في حدوث خدوش على سطح الباب.

يوجد ادعاء آخر بأن قطع المغناطيس تجبر الثلاجة على العمل بجهد أكبر وبالتالي زيادة الطاقة التي تحتاجها واستهلاك المزيد من الكهرباء، ولكن شركة إنديسا الإسبانية للثلاجات تؤكد أن المجالات المغناطيسية التي تولدها مغناطيسات الثلاجة ضعيفة للغاية ولا يمكنها اختراق أبواب الجهاز أو التأثير على استهلاك الطاقة، الأمر الذي يجعل هذا الادعاء كاذباً ولا أساس له من الصحة.

الشرق القطرية