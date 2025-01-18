بالفيديو.. المودل ظهرت بفستان ضيق ومحذق وتفاعلت بالرقص.. عرض أزياء سوداني بالقاهرة يثير ضجة اسفيرية واسعة وساخرون: (فستانك دا ظهرت بيهو نانسي عجرم في اه ونص قبل 21 سنة)

أثار مقطع فيديو من عرض أزياء “نوبي”, سوداني, ضجة اسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة اثنين من عارضات الأزياء السودانيات في الحفل الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وظهرت إحدى العارضات والتي أثارت الجدل بفستان ضيق ومحذق, وزادت على ذلك بتقديمها فواصل من الرقص المثير مع عازف الطار “قسوم”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فإن السخرية كانت حاضرة داخل التعليقات, حيث كتب أحدهم ساخراً: (فستانك دا ظهرت بيهو نانسي عجرم في اه ونص قبل 21 سنة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين