شاهد.. القائد الميداني للدعم السريع “جلحة”: “الشفشافة” ما تابعين لينا ولا تابعين للبرهان.. قاموا بسرقة راجمة تابعة لنا بمدينة مدني وأرغب في تنظيمهم بمرتبات ثابتة

خرج القائد الميداني لقوات الدعم السريع “جلحة”, في تسجيل صوتي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “جلحة” عن ظاهرة عصابات النهب المعروفين باسم “الشفشافة”.

وأكد القائد الميداني لقوات الدعم السريع, في حديثه أن “الشفشافة” لا يتبعون لهم ولا للقوات المسلحة وقائدها البرهان.

وكشف عن واقعة طريفة للشفشافة, مؤكداً أنه وقواته فقدوا راجمة, بمدينة ود مدني, واتضح لهم أن مجموعة “الشفشافة”, قامت بسرقتها.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “جلحة”, المتابعين بنيته تنظيم “الشفشافة” وضمهم في لواء, مع تخصيص مرتبات ثابتة لهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين