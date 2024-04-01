عقار : تسهيل حركة التجارة بين السودان ومصر و أسوان عبر النقل النهري





قام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، السيد مالك عقار إير، بمراجعة جميع الحلول المقترحة لتسوية قضايا النقل والتنسيق بين وزارة النقل وولاية النيل الأبيض. أكد على أهمية تعزيز وتفعيل خطوط الملاحة النهرية والبرية لتحسين أدائها.

وأثنى خلال لقاءه بمكتبه في بورتسودان يوم الأحد، مع وزير النقل المكلف، المهندس أبوبكر أبو القاسم، ووالي ولاية النيل الأبيض، عمر الخليفة عبدالله، على حرصهما على تذليل جميع العقبات التي تعترض عمل وزارة النقل، خاصة فيما يتعلق بالنقل النهري، والتي كان قد تعرف عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية النيل الأبيض.

وفي تصريح صحفي، أشار وزير النقل المكلف إلى أن اللقاء تناول القضايا المشتركة بين وزارة النقل وولاية النيل الأبيض، مع التركيز على ضرورة تفعيل اتفاقية النقل النهري بين السودان وجنوب السودان لخدمة البلدين.

كما أكد على جاهزية وزارة النقل لتفعيل الملاحة والإبحار لجنوب السودان، خاصة بعد تأمينها من قبل الاستخبارات. وأطلع المواطنين والمنظمات على افتتاح المعابر وبدء الرحلات عبر النقل النهري، مشيراً إلى أن العمل في معبر جودة يسير بشكل جيد، بالإضافة إلى معبر القلابات والمعابر الأخرى في أشكيت وارقين.

أما فيما يتعلق بالسكك الحديدية، أكد وزير النقل أن نائب رئيس مجلس السيادة حرص على تأهيل خط هيا – كسلا – القضارف – سنار – الدمازين بالتنسيق مع بعض الشركات في جمهورية الصين، والتي تتخذ بناء السكك الحديدية واحدة من اهتماماتها، بتطبيق نظام البوت.

وأوضح وزير النقل أن خط النقل حلفا – أبو حمد سيدخل الخدمة خلال أسبوعين لتسهيل حركة التجارة بين السودان ومصر وأسوان عبر النقل النهري. وفيما يتعلق بالنقل الجوي، أكد على أن العمل يجري بشكل جيد، خاصة مع شركة سودانير، مؤكداً التزامهم بنقل الحجاج عبر الجو عبر ثلاث طائرات ستدخل الخدمة في الشهر المقبل.

وأشار والي ولاية النيل الأبيض إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة أبدى عدة ملاحظات خلال زيارته الأخيرة للولاية، بخصوص قضايا النقل النهري، خاصة بعد افتتاح المعابر وتفعيل الاتفاقية مع جنوب السودان عبر أعالي النيل، لتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كذلك اطلع سيادته على التحديات التي تواجه خطوط السكة حديد بصورة عامة وفي ولاية النيل الأبيض بصورة خاصة مؤمنا على ضرورة التنسيق مع وزارة الطرق لإيجاد حلول لمشكلة طريق القضارف سنجة سنار كوستي باعتباره الطريق الوحيد الذي يخدم قطاع النقل بعد قفل طريق مدني.

وأشار الوالي الى أن نائب رئيس مجلس السيادة أمن على ضرورة عمل اللقاءات لحل قضايا الولاية فى القريب العاجل باذن الله.

سونا