والى القضارف يستقبل وفد حركة جيش تحرير السودان التحالف السودانى





استقبل والي القضارف المكلف، محمد عبدالرحمن محجوب، بمكتبه ظهر يوم الأحد، وفدًا من حركة جيش تحرير السودان التحالف السوداني، برئاسة بخاري أحمد عبدالله رئيس التحالف، وبمشاركة الفريق محمد إسحاق يونس رئيس هيئة أركان جيش الحركة.

تأتي زيارة الوفد لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمشاركة قوات الحركة مع القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة.

رحب الوالي المكلف بوفد الحركة، مشيدًا بالتضحيات والدعم الذي تقدمه الحركة للقوات المسلحة في مواجهة المليشيات المتمردة وتحرير كل جزء من الأراضي المغتصبة.

وأكد رئيس التحالف السوداني على وقوفهم في صف واحد مع الجيش لتحرير كل بقعة من أرض الوطن التي انتهكتها المليشيات الإرهابية، مؤكدًا التزامهم بالعمل مع الحكومة لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

سونا