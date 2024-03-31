برشلونة يضغط على تشافي بسلاح أخير





قررت إدارة نادي برشلونة اللجوء إلى خطوة أخيرة للضغط على المدرب تشافي هيرنانديز من أجل إقناعه بالاستمرار في تدريب الفريق لموسم إضافي.

وقد أعلن تشافي قبل شهرين عن نيته مغادرة برشلونة في نهاية الموسم الحالي. وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لم تدخر جهدًا في محاولاتها لإقناع تشافي بتراجعه عن قرار الرحيل، إلا أن المدرب لا يزال مصممًا حتى الآن على رحيله.

وفي ضوء هذا التطور، تعتقد إدارة النادي أن الضغط على تشافي من خلال التفاعل معه من قبل الجماهير قد يؤدي إلى تراجعه عن قراره. كما يعمل الرئيس خوان لابورتا ونائبه رافا يوستي على تغيير رأي تشافي وإقناعه بالبقاء، وقد أعلنا ذلك في لقاءات صحفية.

وأكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أيضًا رغبته في بقاء تشافي وتمنيه لهدف طويل الأمد للفريق.

ويتمنى لاعبو برشلونة أيضًا بقاء تشافي كمدرب، حيث قام نجوم الفريق بالتحدث معه بشكل مفصل حول قراره المفاجئ بالرحيل.

وأكدت “ماركا” أن إدارة برشلونة تحافظ على تفاؤلها حتى الآن بشأن بقاء تشافي، ولا يستبعدون أي شيء، خاصة أنهم يدركون حب تشافي المفرط للبارسا، وأنه إذا احتاج إليه النادي سيستجيب على الفور.

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