السيتي وآرسنال.. ليفربول الرابح الأكبر وهالاند في كفة الخاسرين





انتهت مباراة بين مانشستر سيتي وآرسنال بتعادل بدون أهداف على أرضية ملعب الاتحاد في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بفضل هذه النتيجة، تمكن فريق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من الابتعاد بصدارة الجدول برصيد 67 نقطة، في حين انخفض آرسنال إلى المركز الثاني برصيد 65 نقطة. وأصبح رصيد مانشستر سيتي 64 نقطة في المركز الثالث.

هذه النتيجة تؤكد استمرار المنافسة الشرسة في قمة الترتيب، وتبقى مسألة تحديد بطل الدوري محيرة ومفتوحة قرب نهاية الموسم.

كووورة