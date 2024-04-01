صدمة للهلال.. هل انتهى موسم ميتروفيتش بعد إصابته في الديربي؟





يبدو أن غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، لن يقتصر على موقعة السوبر السعودي ضد النصر بعد إصابته في مباراة الشباب، وإنما قد يمتد لنهاية الموسم الجاري، حسب توقعات متخصصين.

خرج ميتروفيتش، البالغ من العمر 29 عامًا، مصابًا في الشوط الأول من مباراة الشباب التي أُقيمت مساء السبت الماضي ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

توقعت تقارير إعلامية سعودية غياب ميتروفيتش عن مباراة النصر المقبلة المقررة في 8 أبريل/ نيسان في نصف نهائي كأس السوبر، حيث من المتوقع أن يُخضع المهاجم الصربي لفحوصات طبية في وقت لاحق من يوم الأحد لتحديد تفاصيل الإصابة.

وأكد الدكتور أيمن الحماد، استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، في مقابلة مع قناة “السعودية” في ساعة مبكرة من صباح اليوم، توقعاته لفترة غياب ميتروفيتش.

وأوضح الحماد أن إصابة ميتروفيتش تتمثل في تمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى وجود 3 درجات لهذه الإصابة. وعبر عن توقعه بأن تكون الإصابة من الدرجة الثانية، مضيفًا أن برنامج التأهيل بعد مثل هذه الإصابات يتألف من 6 مراحل، ومن المتوقع أن يكون غياب ميتروفيتش لمدة شهر ونصف على الأقل.

وحذر الحماد من العجلة في عودة ميتروفيتش بعد هذه الإصابة، مشيرًا إلى أنه في حال تكرارت الإصابة قد يُغيب اللاعب لمدة تصل إلى 3 شهور.

وأوضح “قد نرى ميتروفيتش يمشي قريبًا، وقد يهرول في التدريبات خلال 25 يومًا، لكن لا يمكن عودة اللاعب المحترف لخوض المباريات بمجرد زوال الألم، وإنما لابد من تأهيل بدني قوي”.

وختم الحماد حديثه بالقول “أخشى على لاعبي الهلال من الإصابات العضلية في الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات، لذلك أتمنى تخفيف الأحمال التدريبية للاعبين”.

ويعد غياب ميتروفيتش خسارة كبيرة للهلال، كون المهاجم الصربي أحرز 33 هدفًا في 36 مباراة لعبها في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، ما أسهم في فوز “الزعيم” بـ30 مباراة على التوالي.وسجل ميتروفيتش 22 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ولا يتفوق عليه في المسابقة سوى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي أحرز 26 هدفًا.

وتنتظر الهلال معارك كروية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها مواجهات النصر، والاتحاد، والعين، في بطولات كأس السوبر، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا على الترتيب.

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