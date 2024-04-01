شاهد بالفيديو.. خطة عاجلة تبتدرها القوات المسلحة وحكومة ولاية الخرطوم لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه وسط أمدرمان

قادها عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر ووالي الخرطوم …
مجهودات مضاعفة وخطة عاجلة تبتدرها القوات المسلحة وحكومة ولاية الخرطوم لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه وسط أمدرمان .
▪︎ تدشين ٢٥ عربة لصيانة خطوط الكهرباء .
▪︎ صيانة محطتي الكهرباء الرئيستين في شارع الأربعين وبيت المال .
▪︎ البدء في صيانة عاجلة محطة مياه بيت المال.
▪︎ الشروع في توريد بقية قطع الغيار الضرورية للكهرباء والمياه.
▪︎ إفتتاح مكتب توزيع الكهرباء بأمدرمان.
▪︎ الشروع في نظافة الطرق من مخلفات الحرب التي تسببت فيها مليشيا آل دقلو الإرها_بية.
▪︎ العمل لإفتتاح مراكز الشرطة.
▪︎ تمويل عاجل ساهمت به وزارة الشئون الإجتماعية والشركة السودانية للموارد المعدنية.
إعلام القوات المسلحة السودانية
٣١ مارس ٢٠٢٤م- وسط أمدرمان
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