شاهد بالفيديو.. خطة عاجلة تبتدرها القوات المسلحة وحكومة ولاية الخرطوم لإعادة تشغيل الكهرباء والمياه وسط أمدرمان

▪︎ تدشين ٢٥ عربة لصيانة خطوط الكهرباء .

▪︎ صيانة محطتي الكهرباء الرئيستين في شارع الأربعين وبيت المال .

▪︎ البدء في صيانة عاجلة محطة مياه بيت المال.

▪︎ الشروع في توريد بقية قطع الغيار الضرورية للكهرباء والمياه.

▪︎ إفتتاح مكتب توزيع الكهرباء بأمدرمان.

▪︎ الشروع في نظافة الطرق من مخلفات الحرب التي تسببت فيها مليشيا آل دقلو الإرها_بية.

▪︎ العمل لإفتتاح مراكز الشرطة.