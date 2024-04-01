بحضور هادية طلسم .. والي البحر الأحمر يعلن استئناف الدراسة في الرابع عشر من أبريل المقبل

أعلن اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، والي البحر الأحمر، عن استئناف الدراسة في الرابع عشر من أبريل المقبل. جاء ذلك خلال افطار رمضاني أقيم في حديقة نايس زون بمدينة بورتسودان، وحضره أعضاء لجنة أمن الولاية، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر، والأستاذة هادية طلسم، إلى جانب عدد من الإعلاميين.

أوضح الوالي أن قطاع التعليم تأثر بظروف الحرب واستضافة الولاية لعدد من النازحين من مدينة مدني، وأكد أنه تم العمل على وضع ترتيبات تتعلق بعملية استئناف الدراسة.

وأشار إلى أن الحكومة تركزت خلال المرحلة الماضية على قضايا الأمن والصحة والتعليم، وتم مراجعة الخطط المعتمدة في هذا الصدد. وتم تشكيل لجنة للاستنفار داخل المدن، وتدريب 6 آلاف من الرجال والنساء للقيام بمهمة حماية المدن في الولاية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية. وأكد أن البحر الأحمر يعيش في أمان وأمان، وأعرب عن تعازيه لشهداء الكرامة.

وفيما يتعلق بالموقف الطبي والدوائي، وصف الوالي الوضع بأنه جيد، حيث تم افتتاح مراكز صحية وتوفير الأدوية، إلى جانب تسديد مستحقات العاملين حتى فبراير الماضي.