منوعات

السودان.. تمديد فترة التقديم للحج 1445

2024/04/01

تقديرا للطلبات التي وردت من الولايات وتسهيلا وتييسرا للحجاج المتقدمين واتاحة الفرصه ايضا للحجاج الراغبين في أداء الشعيرة لاكمال إجراءاتهم الهجرية والمالية لحج هذا العام.
فقد تقرر تمديد فترة التقديم والسداد لتكاليف الحج داخل وخارج السودان وذلك إعتبارا من الأثنين 22 رمضان 1445هجرية الموافق له 1/ أبريل2024م وحتي نهاية شهر رمصان المبارك.
سونا

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/04/01