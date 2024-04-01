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السودان.. تمديد فترة التقديم للحج 1445
تقديرا للطلبات التي وردت من الولايات وتسهيلا وتييسرا للحجاج المتقدمين واتاحة الفرصه ايضا للحجاج الراغبين في أداء الشعيرة لاكمال إجراءاتهم الهجرية والمالية لحج هذا العام.
فقد تقرر تمديد فترة التقديم والسداد لتكاليف الحج داخل وخارج السودان وذلك إعتبارا من الأثنين 22 رمضان 1445هجرية الموافق له 1/ أبريل2024م وحتي نهاية شهر رمصان المبارك.
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