السودان.. تمديد فترة التقديم للحج 1445

تقديرا للطلبات التي وردت من الولايات وتسهيلا وتييسرا للحجاج المتقدمين واتاحة الفرصه ايضا للحجاج الراغبين في أداء الشعيرة لاكمال إجراءاتهم الهجرية والمالية لحج هذا العام.