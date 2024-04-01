كباشي يبحث مع جرهام دعم الخطاب الوطني واعمال الشفافية

عقد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعًا في مكتبه ببورتسودان يوم الأحد مع وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر. حضر الاجتماع أيضًا إبراهيم البزعي، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. جاء هذا الاجتماع في إطار التوجيهات العامة لمسار الحراك الوطني في هذه المرحلة.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الذي يعمل أيضًا بصفة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح للتلفزيون القومي، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من قِبَل شركاء الإعلام في دعم الخطاب الوطني وتعزيز الشفافية والصدق الضروريين.