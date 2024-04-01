اتحاد الكرة يعلن إيجابية عينة منشطات رمضان صبحي





أعلن جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة الشائعات المتداولة حول تعاطي لاعب كرة القدم رمضان صبحي للمنشطات ونتائج العينة الإيجابية.

وأوضح علام خلال تصريحاته لإذاعة راديو أون سبورت أن منظمة مكافحة المنشطات قد أرسلت خطابًا لاتحاد الكرة يفيد بإيجابية عينة منشطات رمضان صبحي. وأضاف بأنه سيتم أخذ عينة جديدة من اللاعب للتأكد واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعاطيه للمنشطات. وأكد أنه في حال ثبوت تعاطي رمضان صبحي للمنشطات، فإنه مهدد بالإيقاف لفترة طويلة، مع إمكانية اعتراضه خلال فترة 10 أيام.

الشروق نيوز