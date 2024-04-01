ريال مدريد يعادل إنجاز مانشستر سيتي





رغم إصابة ريال مدريد بغياب بعض نجومه، تمكن النادي من تحقيق فوز مهم بنتيجة 2-0 على أتلتيك بيلباو في مباراته ضمن الجولة الثلاثين من الليجا، وذلك بفضل تألق البرازيلي رودريجو مهاجم الفريق. سجّل رودريجو جويس هدفين في الدقيقتين الثامنة والثالثة والسبعين على التوالي.

ووفقًا لشبكة “أوبتا”، يعتبر ريال مدريد واحدًا من فقط فريقين في الدوريات الكبرى في أوروبا يمتلكون ثلاثة لاعبين مختلفين سجلوا 15 هدفًا أو أكثر هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهم مانشستر سيتي. وأشارت الشبكة إلى أن جود بيلينجهام (20 هدفًا)، فينيسيوس جونيور (18 هدفًا) ورودريجو جويس (15 هدفًا) يشكلون الثلاثي البارز في صفوف ريال مدريد.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة محافظًا على صدارته في جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة.

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