إعلان رسوم امتحاني الابتدائية والمتوسطة بقنصلية السودان بأسوان

اعلن السفير عبدالله عبدالقادر قنصل السودان العام باسوان انه ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية حول قيام الشهادة الابتدائية (الصف السادس) في الأول من يونيو ٢٠٢٤ وامتحان المرحله المتوسطه ( الصف الثالث متوسط) في السادس من يوليو ٢٠٢٤ وان طلاب المراكز الخارجية سيمتحنون هذا العام بولاية نهر النيل.