سياسية
إعلان رسوم امتحاني الابتدائية والمتوسطة بقنصلية السودان بأسوان
اعلن السفير عبدالله عبدالقادر قنصل السودان العام باسوان انه ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية حول قيام الشهادة الابتدائية (الصف السادس) في الأول من يونيو ٢٠٢٤ وامتحان المرحله المتوسطه ( الصف الثالث متوسط) في السادس من يوليو ٢٠٢٤ وان طلاب المراكز الخارجية سيمتحنون هذا العام بولاية نهر النيل.
وأشارالسفير في تصر يح (لسونا) بأن رسوم للشهادتين الابتدائيه والمتوسطه تبلغ ٦٠ دولار و٣٠٠٠ جنيها مصريا لكل طالب مشيرا بأن اخر موعد للتسجيل وسدادالرسوم هو التاسع من شهر أبريل ٢٠٢٤. وأوضح بأن التسجيل يتم بالمدراس السودانية باسوان وهي (نوبل /القبس /المنير /الشروق/النخبه/ الشاملة والملز).
سونا
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