🔴 هروب القحاتة





جماعة قحت وبمسماها الجديد تقدم بدأت في القفز من مركب المتمردين بعد الهزائم العسكرية الماحقة التي وقعت عليهم .

اثبتت تقدم بمحاولات الهروب المشينة انها لا تحسن شيئا .

فشلوا في قيادة ثورتهم المزعومة في ديسمبر . و فشلوا بإشعالهم الحرب ثم فشلوا في الدعم السياسي و الدولي للتمرد . و اليوم لم يحسنوا الهروب و قد اثبتوا انهم اكثر جبنا و خيانة .

طفقوا في الإعتراف بإنتهاكات التمرد في الجزيرة و لم يحسنوا إفتراع طريق للمتمردين ليخرجوهم من الذي يواجهون .

الناطق الرسمي لتقدم جعفر حسن قال ان إنتهاكات التمرد تصنف ( جريمة حرب )

قال خالد سلك ان إنتهاكات الدعم السريع ( تتزايد بصورة بشعة كل يوم )

لم يجد هؤلاء القادة الكذبة الشجاعة لمواجهة الجرائم التي إرتكبها حليفهم تناسوا المجتمع الدولي الذي يتدثرون به فلم يطالبوه بإدانة و حسم الإنتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع و لم يطالبوه بإيقاع العقوبات التي يستحقها التمرد .

البائسة رباح الصادق المهدي قالت إن ( البيانات الصادرة في الصفحة الرسمية للحزب لا تمثل حزب الامة القومي و تلطخ وجهه بالسكوت عن إنتهاكات طرف و التركيز علي إنتهاكات الطرف الآخر )

بيانات صفحة الحزب الرسمية لا تمثله فمن تمثل ؟

الحرب في الجزيرة فيها طرف واحد أيتها الخاسرة ( رباح ) هو التمرد الذي يواجه سكانها .

حزب يعجز عن إدارة صفحته الرسمية و يريد ان يدير دولة .

تجمع سياسي يعجز عن المطالبة بمحاسبة من يقوم بكل الإنتهاكات التي يعترفون بها فماذا نرجوا منهم ؟

راشد عبد الرحيم

