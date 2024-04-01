حاجة فتحية: أبريل دخل يا برهان وإنت لسة ما دخلت





وجهت الحاجة فتحية رسالة مؤثرة لقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعته لحسم معركة الكرامة أو ترك المجال لغيره.

وقالت حاجة فتحية المشهورة بالأنشطة التطوعية والمجتمعية في ولاية الجزيرة وفي مدني بالتحديد، وذلك في مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بحسب رصد محررة “النيلين”:

أبريل دخل يا برهان، وإنت لسة ما دخلت بجيشك عشان تحرر لينا أرضنا، منتظر شنو؟ إنت ذاتك مش قلت الجيش جاهز والسلاح متوفر، والمستنفرين معاك، وكمان انضمو ليكم ناس مناوي وجبريل وعقار، ونحن ما خلينا ليك شيء، أولادنا ودهبنا وقروشنا، وبيتنا اتنهب عن آخره، وما فارق معانا كلو يهون فدا الوطن، لكن التأخير ده ما في مصلحتك والله، بقت كتيرة شديد.

وواصلت حاجة فتحية: أبريل دخل يا برهان عارف يعني شنو أبريل، يعني سنة كاملة وبيوتنا وأعراضنا منهوشة من الدعامة والقحاتة، وإنت لسة حايم من مدينة لي مدينة، ما حارقني شيء زي زيارتك لمدني وبعدها بايام تسقط، ليه تسقط بس؟ ليه يا برهان والله قول ما قدرت عديل ولا حاجة، خلي أي واحد من الفرسان الوراك يتقدموا ويحرروا السودان. وأقول ليك يا برهان تاني وتالت ورابع إنت منتظر شنو؟ أبريل دخل يا برهان وإنت ما دخلت.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”