سوق دبي.. 26 ألف و596 حسابًا جديدًا للمستثمرين في بالربع الأول بنمو 103%





أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 26 ألف و596 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الربع الأول 2024، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 103% خلال الربع الأول، مقارنة بـ13 ألف و112 حسابا جديدا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حسابا في مارس، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 154% مقارنة بنحو 6531 حساباً جديداً في مارس 2023.

واحتلت شركة “بي أتش أم كابيتال” للخدمات المالية المرتبة الأولى في استحواذ النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجدد خلال الفترة الزمنية البالغة 3 أشهر، حيث بلغ عدد الحسابات التي استحوذت عليها 5807 حسابات. وجاءت بعدها شركة “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بـ5611 حساباً، ثم “الرمز كابيتال” بعدد 1960 حساباً، تليها “المشرق للأوراق المالية” بـ1069 حساباً.

صحيفة البيان