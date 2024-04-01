قرار ولائي بتشكيل لجنة لاسناد استئناف الدراسة بالبحر الأحمر





أصدر والي ولايةالبحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم(٢٧)للعام ٢٠٢٤م والخاص بتشكيل لجنة لإسناد إستئناف العمل الدراسي بالولاية للعام ٢٠٢٤م.

وتكون للجنة الإختصاصات والمهام التالية:

الحصر الميداني للمدارس التي يقيم بها الوافدين.

الحصر الميداني للوافدين المقيمين بالمدارس.

حصر أبناء الوافدين والعمل على دمجهم بالمدارس بالولاية إضافة الي التنسيق مع الجهات ذات الصلة في كيفية ترتيب وتوفيق أوضاع الوافدين.

او أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة و تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً. علي ان ترفع اللجنة تقريرها للسيد الوالي خلال إسبوع من تاريخ صدور القرار

وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الحادي والعشرون من شهر رمضان لسنة ١٤٤٥هجرية الموافق يوم الحادي والثلاثون من شهر مارس لسنة ٢٠٢٤م.

الجدير بالذكر بأن اللجنة برئاسة أمين عام الحكومة أو من يفوضه ومدير عام قطاع التعليم مقرراً ، وعضوية كلاً من ممثل قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، ممثل جهاز المخابرات العامة، ممثل شرطة الولاية، ممثل الإستخبارات العسكرية ، ممثل الإدارة القانونية، ممثل النيابة العامة، وممثل مفوضية العون الإنساني.

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