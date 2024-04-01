يمكننا أن نفعلها مرة أخرى.. هالاند يوجه رسائل تفاؤلية لجماهير مانشستر سيتي





بعد تعادل فريق مانشستر سيتي سلبيًا مع أرسنال في المباراة التي جرت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، أرسل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، رسالة مليئة بالتفاؤل إلى جماهير الفريق.

قام هالاند بنشر مجموعة من الصور من المباراة على حسابه الرسمي على شبكة “إكس”، وأرفقها بعبارة “لقد قمنا بذلك من قبل.. وسنستطيع فعله مرة أخرى”.

وأشار المهاجم النرويجي إلى أن فريقه كان يتأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي أيضًا خلال الموسم الماضي، لكنه تمكن من التعافي والعودة بقوة، ونجح في حسم اللقب لصالحه.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، خلف ليفربول الذي يحتل الصدارة برصيد 67 نقطة، وأرسنال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

صحيفة البيان