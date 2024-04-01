العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن





هدد الفريق أول أمن، أحمد إبراهيم مفضل، مدير العام لجهاز المخابرات العامة السودانية، بأن الأيام القادمة ستشهد “زلزالًا” يضرب أركان قوات “الدعم السريع” وتمردها العنيف، وأكد أن جميع الترتيبات والاستعدادات قد اكتملت لتحرير مدينة ود مدني من سيطرة هؤلاء المتمردين.

وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد الكابتن عادل المفتي، عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديموقراطي، أن الجيش السوداني يسيطر على قوات الدعم السريع بسبب الأخطاء الفادحة التي ترتكبها، مشيرًا إلى أن الحرب غير متكافئة بسبب التفوق التكتيكي والاستراتيجي للجيش السوداني، وعدم وجود قيادة فعالة لقوات الدعم السريع.

وأضاف المفتي أن هيئة العمليات، التي كانت تقدم الدعم للقوات المسلحة السودانية، تعمل الآن في الداخل بفاعلية، وأنها متفوقة في حرب المدن، مما يعكس التغيير النوعي في المعركة بعد مرور عام على الحرب.

جريدة المدينة