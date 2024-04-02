السوبر الإيطالي بالمملكة يناير المقبل





أعلنت رابطة دوري المحترفين الإيطالية لكرة القدم، الليلة الماضية، إقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي، المكوَّن من 4 فرق، في يناير 2025 بالسعودية.

أكدت الرابطة في بيان لها أن النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر ستستمر على النظام الحالي، حيث ستشارك أربعة فرق، وسيتأهل إلى هذه البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في الدوري، بالإضافة إلى طرفي نهائي كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وتتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 76 نقطة، يليه ميلان بـ 62 نقطة، وثالثاً يوفنتوس بـ 59 نقطة.

من المقرر أن تتواصل منافسات كأس إيطاليا في أبريل المقبل، حيث سيتقابل في الدور نصف النهائي ميلان مع لاتسيو، بينما ستواجه فيورنتينا أتلانتا.

وكان ملعب بارك الرياضي في الرياض قد شهد في يناير 2024 نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث توج إنتر ميلان باللقب على حساب نابولي.

جريدة المدينة