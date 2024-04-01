خطوبة في رامز جاب من الآخر .. ماذا حدث لـ أحمد مالك وهدى المفتي – صورة





استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة العشرين من برنامجه «رامز جاب من الآخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، الفنانة هدى المفتي والفنان أحمد مالك.

في بداية حلقة برنامجه “رامز جاب من الآخر”، ساخر المقدم رامز جلال من الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي، قائلاً: “اليوم معانا ضيفين مختلفين، الأولى ظاهرة في كل الأعمال الفنية وكأنها تحتكر علاقاتها مع كل المنتجين والمخرجين، بينما الثاني يبدو وكأنه لم يأتِ لتمثيل بل جاء كسائق ميكروباص، ولا يمكن تفسير لماذا يتمتع كلاهما بتفوقهما على الآخرين بهذه الطريقة”.

ومازح «رامز» الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي بعد الانتهاء من الفقرة الأولى، وأثناء فقرة النفق، ببرنامجه «رامز جاب من الآخر»، قال :«هو في ايه يابني سيب ايديها يابني يا حبيبي هي دي خطوبة هنا ولا ايه في النفق».

المصري اليوم