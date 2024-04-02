يسرا تكشف سبب انزعاجها من الوسط الفني مؤخرًا..هل السبب «ليلة العيد»؟





في لقاء جديد، كشفت الفنانة يسرا عن السبب الذي جعلها تشعر بالانزعاج من الوسط الفني في الفترة الأخيرة، مؤكدةً على شعورها بعدم التقدير.

وخلال مشاركتها في بودكاست “Big Time” مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، قالت يسرا: “ليس فقط أنا متعبة من جهد التمثيل، بل أنا أبذل جهدًا في كل جوانب الحياة، وأقوم بذلك بضمير وتفانٍ، وعندما يشعر الشخص بأنه لا يتلقى التقدير الذي يستحقه بعد كل هذا العمل، فإن ذلك يثير حزنه”.

وأضافت : «مثلا فيلم ليلة العيد اتأخر سنتين رغم أنه موضوع كبير ومهم».

المصري اليوم