جليلة تردّ بقوة على تصريحات بسمة بوسيل عنها





أثارت المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، جليلة، جدلاً كبيراً بعد تعليقها على تصريحات الفنانة بسمة بوسيل في برنامج “ع المسرح” حول أسباب طلاقها من النجم تامر حسني واحتمالية عودتها له.

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات، هاجمت جليلة بسمة بوسيل بغضب بسبب تصريحاتها التي اعتبرتها إنكاراً لعلاقتها السابقة بتامر. وقالت: “لقد ظهرت في البرنامج وأشرت بأنني مجرد إشاعة أو أنني طُلِقت لأسباب شخصية. هذا الأمر لا يهمني.. لقد تجاوزت هذا الموضوع منذ فترة، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي لم أتحدث عن هذا الأمر”.

وأضافت: “لكن بما أنه تم ذكر اسمي في الحديث وأنا على يقين بأنه لم يتم ذكر هذا الموضوع من قبل، إذا كنتِ ترغبين في الظهور في التريند والحديث عني، فلتفعلي ذلك، فالناس اهتمت بالمقابلة وتابعتها”.

وتابعت: “طلعيني من راسك وانسيني وطلعي من عقدة جليلة حتى تعيشي بسلام”.

وكانت بسمة قد تحدثت خلال اللقاء عن صدمتها من الطلاق، مؤكدة أن عودتهما لتامر حسني “مسألة وقت”.

مجلة لها