المرور السريع الشمالية يكرم احد منسوبيه لاسترجاعه شيك علي بياض – صورة

قام المذكور بفتح عريضة في نيابة دنقلا وقسم شرطة دنقلا كما قام بابلاغ الإدارة

ضرب الرقيب شرطة نزار هاشم ابراهيم التابع لشرطة المرور السريع الولاية الشمالية مثالا يحتذي في النزاهة والمحافظة علي حقوق المواطن حيث عثر المذكور علي شيك علي بياض بمبلغ مليون وستمائة وعشرون الف جنيه

تم تحفيزه معنويا و ماديا وعكس الأمر الي مدير شرطة الولاية والذي قام بتكريمه في إفطار شرطة الولاية بحضور مدير شرطة الولاية و أعضاء لجنة أمن الولاية.

حيث تم منحه ثناء مدير شرطة الولاية وحافز مادي من والي الولاية المكلف .

المكتب الصحفي لشرطة السودان