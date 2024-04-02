سياسية
المرور السريع الشمالية يكرم احد منسوبيه لاسترجاعه شيك علي بياض – صورة
ضرب الرقيب شرطة نزار هاشم ابراهيم التابع لشرطة المرور السريع الولاية الشمالية مثالا يحتذي في النزاهة والمحافظة علي حقوق المواطن حيث عثر المذكور علي شيك علي بياض بمبلغ مليون وستمائة وعشرون الف جنيه
قام المذكور بفتح عريضة في نيابة دنقلا وقسم شرطة دنقلا كما قام بابلاغ الإدارة
تصرف المذكور عكس السلوك المثالي لرجل الشرطة الذي يتحلي بالامانة والصدق والوجه المشرق لرجل المرور بصفة خاصة والشرطة بصفة عامة.
تم تحفيزه معنويا و ماديا وعكس الأمر الي مدير شرطة الولاية والذي قام بتكريمه في إفطار شرطة الولاية بحضور مدير شرطة الولاية و أعضاء لجنة أمن الولاية.
حيث تم منحه ثناء مدير شرطة الولاية وحافز مادي من والي الولاية المكلف .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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