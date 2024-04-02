سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يلتقي وفد محلية المالحة بولاية شمال دارفور
التقي الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الاثنين وفد محلية المالحة بولاية شمال دارفور برئاسة المك محمد التوم محمد الصباح.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء تطرق الي مجمل الاحوال بالمحلية والتي تشهد استقرارا كبيرا بفضل جهود الاجهزة الامنية والادارات الاهلية بالمحلية والتي تعمل بتعاون وتنسيق من اجل بسط الامن بالمحلية ، فيما اشاد الوفد بجهود قوات الشرطة بالمحلية في منع ومكافحة الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين ، مشيدين باهتمام المدير العام لقوات الشرطة ودعمه لمتطلبات شرطة الولاية تعزيزا للعملية الامنية بالمحلية .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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