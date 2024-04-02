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الجيش السوداني نقل الكؤوس والجوائز الخاصة بنادي المريخ من الملعب لمكان آمن

2024/04/02

قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني نقل الكؤوس والجوائز الخاصة بنادي المريخ من الملعب لمكان آمن بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان: نحو 600 ألف نازح ومواطني مناطق الحركة الشعبية – قطاع الشمال بجنوب كردفان والنيل الأزرق يواجهون وضعاً إنسانياً مأساوياً.
الجزيرة – السودان

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