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الجيش السوداني نقل الكؤوس والجوائز الخاصة بنادي المريخ من الملعب لمكان آمن
قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني نقل الكؤوس والجوائز الخاصة بنادي المريخ من الملعب لمكان آمن بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان: نحو 600 ألف نازح ومواطني مناطق الحركة الشعبية – قطاع الشمال بجنوب كردفان والنيل الأزرق يواجهون وضعاً إنسانياً مأساوياً.
الجزيرة – السودان
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