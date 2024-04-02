سياسية

تمبور: نبشر الشعب السوداني بقرب إعلان النصر وإنهاء التمرد

2024/04/02
مصطفى تمبور

قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور بأننا نبشر الشعب السوداني بقرب إعلان النصر وإنهاء التمرد وولاية الجزيرة ستعود قريباً إلى حضن الوطن.
– المليشيا أصبحت مندحرة في كل محاور القتال ولا خيار أمامها سوى الهروب من ميدان المعركة أو الاستسلام
– نناشد الشعب السوداني بضرورة التبليغ الفوري عن أي مليشي يهرب من مواجهة قواتنا المسلحة ويحتمي بمنازل المواطنين.
الجزيرة – السودان

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