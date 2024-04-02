سياسية
تمبور: نبشر الشعب السوداني بقرب إعلان النصر وإنهاء التمرد
قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور بأننا نبشر الشعب السوداني بقرب إعلان النصر وإنهاء التمرد وولاية الجزيرة ستعود قريباً إلى حضن الوطن.
– المليشيا أصبحت مندحرة في كل محاور القتال ولا خيار أمامها سوى الهروب من ميدان المعركة أو الاستسلام
– نناشد الشعب السوداني بضرورة التبليغ الفوري عن أي مليشي يهرب من مواجهة قواتنا المسلحة ويحتمي بمنازل المواطنين.
الجزيرة – السودان
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