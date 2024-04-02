تمبور: نبشر الشعب السوداني بقرب إعلان النصر وإنهاء التمرد

قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور بأننا نبشر الشعب السوداني بقرب إعلان النصر وإنهاء التمرد وولاية الجزيرة ستعود قريباً إلى حضن الوطن.

– المليشيا أصبحت مندحرة في كل محاور القتال ولا خيار أمامها سوى الهروب من ميدان المعركة أو الاستسلام