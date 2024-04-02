الاتحاد الألماني يغيّر رقما جدليا في قميص المنتخب





أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عزمه تغيير الخط المستخدم في الأرقام الموجودة على قمصان المنتخب الوطني، بعد اتهامات بتشبيه الرقم 4 بشعار قوات الأمن الخاصة النازية.

وأشار الاتحاد في بيان صدر يوم الاثنين إلى أنه يُجري عملية تدقيق على الأرقام من 0 إلى 9، ثم يُقدم الأرقام من 1 إلى 26 إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأوضح البيان أنه لم يتم رصد أي تشابه للأرقام مع الرمز النازي خلال عملية التصنيع، ولكنه أكد التعاون مع الشريك الرسمي 11 تيم سبورت لتصميم بديل للرقم 4 والتنسيق مع “يويفا”.

وفي تطور آخر، قامت شركة “أديداس” المُصنعة للمعدات والألبسة الرياضية والتي تُشرف على رعاية المنتخب الألماني، بإزالة خاصية اختيار الأرقام للقمصان من موقعها، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد”.

وتعتبر القمصان التي تحمل الرقم 44 مصدر جدل، حيث اعتُبر أن هذا الرقم يُشبه كثيراً شعار قوات الأمن الخاصة النازية، مما أدى إلى توقف تسليم القمصان التي تطلبتها وتحمل هذا الرقم، وفقاً لتقارير بيلد.

وارتدى لاعبو “دي مانشافت” القمصان الجديدة في مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا، ضمن إطار الاستعداد لاستضافة كأس أوروبا بين 14 يونيو و14 يوليو.

وكان أُعلن الشهر الماضي عن وصول الشراكة التاريخية بين المنتخب الألماني لكرة القدم و”أديداس” إلى نهايتها في ديسمبر 2026، واستبدالها بمنافستها الأساسية “نايكي” اعتبارا من 2027.

فرانس برس