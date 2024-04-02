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بالفيديو .. الفاشر: “جاهزية كاملة” الجيش والقوات النظامية الأخرى والحركات والمستنفرين على قلب رجل واحد
أقامت اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بشمال دارفور إفطارا رمضانيا بمدينة الفاشر بحضور الأستاذ الحافظ بخيت والي شمال دارفور المكلف واللواء الركن محمد أحمد الخضر قائد الفرقة السادسة مشاة والفريق عثمان عبدالجبار عثمان رئيس هيئة الأركان بحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وأعضاء لجنة أمن الولاية وعدد من القيادات الرسمية والشعبية وممثلي حركات سلام دارفور والمؤسسات والوحدات الحكومية وقطاعات المجتمع المدني من الشباب والمبادرين والإدارات الأهلية والمرأة.
وخاطب والي الولاية فعاليات حفل الإفطار مشيداً بالإدوار المتعاظمة لقيادة الجيش وحركات سلام جوبا والمستنفرين في الزود عن حمى الوطن مؤكداً اصطفاف شمال دارفور حكومة وشعباً خلف الدولة والقوات المسلحة في معركة الكرامة لدحر التمرد وصون كرامة الشعب السوداني وقال إن حكومته ماضية في تعزيز الخدمات الأساسية بالولاية.
وتحدث قائد الفرقة السادسة مؤكدا أن الجيش والقوات النظامية الأخرى والحركات والمستنفرين على قلب رجل واحد و قال إن السودان لن يؤتى من الفاشر معربا عن شكره وتقديره لوالي الولاية لدعمه المتواصل للمجهود الحربي.
كما تحدث في اللقاء كل من السلطان خليل دوسة عبدالرحمن نائب رئيس لجنة الإسناد للقوات المسلحة وممثل المقاومة الشعبية والاستاذ أبوبكر آدم إسماعيل لين ممثل اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بالولاية مؤكدين المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل بمشاركة جميع مكونات المجتمع بشمال دارفور
الفاشر /آسيا الخليفة- مارس ٢٠٢٤م.
إعلام القوات المسلحة
إعلام القوات المسلحة
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