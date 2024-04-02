الأهلي يعلن عودة الشناوي من ألمانيا بعد خضوعه لمرحلة جديدة في العلاج





أعلن النادي الأهلي عن عودة حارس المرمى محمد الشناوي إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أكمل فترة علاج طبيعي في ألمانيا بسبب إصابته في الكتف التي تعرض لها في شهر يناير الماضي أثناء مشاركته مع منتخب مصر.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات رسمية، أن حالة الشناوي مُطمئنة للغاية، وسيبدأ برنامج التأهيل من جديد بداية من الغد، بعد التحقق من تقدمه في التأهيل بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له الجراحة في الكتف.

وأضاف الدكتور جاب الله أن الشناوي يتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، مما يُمهد الطريق لعودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات القادمة مع الفريق.

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏الماضية، والإصابة التي تعرض لها في مباراة كاب فيردي في دور المجموعات من البطولة.

الوطن نيوز