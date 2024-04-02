أخطاء تُفسد ملابسك في الغسالة.. احذريها للحصول على أزياء ناصعة البياض





لا شيء يُضاهي شعور ارتداء الملابس النظيفة والعطرة، لكن قد تُصاب بخيبة أمل عندما تخرج من الغسالة باهتة أو ملطخة أو حتى متمزقة، قد تُعزى هذه المشكلة إلى أخطاء بسيطة ترتكبها دون قصد أثناء غسل الملابس.

في هذا التقرير، سنستعرض خمس أخطاء شائعة يقع فيها الأشخاص والتي تؤدي إلى تلف الملابس في الغسالة، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية للحصول على ملابس ناصعة البياض وخالية من البقع والبهتان، وذلك وفقًا لما نشره موقع “goodhousekeeping”.

1. زيادة كمية الملابس في الغسالة:

زيادة كمية الملابس قد تؤدي إلى تلفها بسبب الضغط الشديد داخل الغسالة، مما قد يتسبب في تمزقها. لذا، يُنصح بوضع كمية مناسبة من الملابس وترك مساحة فارغة لضمان تنظيفها بشكل جيد دون تعريضها للضرر.

2. عدم تقسيم الملابس:

عدم تقسيم الملابس قبل وضعها في الغسالة من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تلفها. على سبيل المثال، وضع الملابس البيضاء مع الملونة قد يؤدي إلى امتصاص الألوان للملابس البيضاء، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

3. عدم ضبط دورة الغسيل:

من الخطأ عدم ضبط دورة الغسيل على حسب نوعية الملابس الموجودة في الغسالة. يجب أن يتم تحديد درجة الحرارة المناسبة وكمية المسحوق المناسبة لكل نوع من الملابس.

4. عدم تنظيف فلتر الشوائب:

يُعتبر تجاهل تنظيف فلتر الشوائب بشكل مستمر خطأً شائعًا. يجب تنظيف الفلتر بانتظام لضمان عدم انسداده وتسببه في مشاكل في أداء الغسالة.

عدم تنظيف فلتر الشوائب بشكل مستمر خطأ تمامًا، لأن تركه ممتلئًا قد يؤدي إلى اتساخ الملابس، وتظل كما هي بل أسوأ، لذا يجب التركيز جيدًا على هذا الأمر، فعلي الرغم من صغر حجم الفلتر، إلا أنه قد يكون سببًا في عدم نظافة الملابس مهما تم غسلها.

عدم تنظيف الغسالة باستمرار

عدم تنظيف غسالة الملابس من وقت لآخر كارثة، لأنها قد تحتوي على بعض الميكروبات، التي تنتشر في الملابس، وتظل غير نظيفة على الرغم من تشغيل دورة الغسيل، لذا يجب التأكد من نظافة الغسالة في البداية، قبل وضع الملابس بها.

الوطن نيوز