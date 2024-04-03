ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع عقاقير طبية مجهولة المصدر في القاهرة





بالتعاون مع الجهات المختصة، نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة عملية ناجحة أسفرت عن ضبط 11 شخصًا، بينهم 3 أشخاص لديهم سجل جنائي، ومن بينهم “مالك مطبعة” و “مالك مخزن أدوية”. يتهم هؤلاء الأشخاص بتصنيع وترويج العقاقير الطبية المقلدة، وطباعة الأغلفة والنشرات الداخلية لهذه العقاقير.

تم ضبط سيارتين والمعدات المستخدمة في عمليات الطباعة والتصنيع، بالإضافة إلى كميات من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للأدوية المقلدة، وكذلك بعض الأدوية المقلدة وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية.

بعد مواجهتهم، اعترف المتهمون بأنشطتهم الإجرامية في تصنيع وترويج الأدوية المقلدة والمزورة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

الوطن نيوز