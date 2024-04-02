أين تقضي العيد في قطر؟.. إليك 18 فعالية منوعة للمواطنين والمقيمين والزوار





أصدرت قطر للسياحة نسخة خاصة من جدول فعاليات قطر لشهر أبريل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. تتضمن هذه الجدول مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة والعروض الترفيهية المبهرة التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، لتلبية أذواق واهتمامات الزوار من جميع الأعمار.

تتضمن هذه النسخة مجموعة متنوعة من العروض الحية والمغامرات المليئة بالمتعة والتشويق، بالإضافة إلى عروض مميزة للأطفال تمتاز بالفرح والبهجة، ومعارض فنية رائعة.

وفي تغريدة عبر حسابها على منصة إكس، أكدت قطر للسياحة: “يُحمِّل شهر أبريل في قطر الكثير من المتعة والإثارة، من السباقات المثيرة إلى الحفلات والمهرجانات الحماسية، نضمن لكم شهراً مليئاً بالمفاجآت الشيقة”.

وفيما يلي نستعرض إليكم أبرز الفعاليات خلال العيد وشهر أبريل:

1- العيد في درب لوسيل

المكان: درب لوسيل

الزمان: 10 – 12 أبريل

2- عرض الألعاب النارية في سوق واقف

المكان: سوق واقف

الزمان: 10 – 13 أبريل

3- عرض الألعاب النارية في كتارا

المكان: الحي الثقافي كتارا

الزمان: 10 – 12 أبريل

4- الأبطال المقنعون في دوحة فستفال سيتي

المكان: دوحة فستفال سيتي

الزمان: 10 – 12 أبريل

5- احتفالات عيد الفطر في الحزم

المكان: الحزم

الزمان: 10 – 13 أبريل

6- مهرجان العيد في السكة

المكان: سكة وادي مشيرب

الزمان: 10 – 23 أبريل

7- مهرجان القهوة والشاي والشوكلاتة 2024 _نسخة العيد)

المكان: ميناء الدوحة القديم

الزمان: 11 – 20 أبريل

8 – احتفالات عيد الفطر في قطر

المكان: متحف قطر الوطي

الزمان: 15 -22 أبريل

9- ليالي العيد في قمرا

المكان: خيمة قمر – جزيرة المها

الزمان: 10 – 12 أبريل

10- عرض الألعاب النارية في سوق الوكرة القديم

المكان: الواجهة البحري – سوق الوكرة القدي

الزمان: 10 – 13 أبريل

11- عيد الفطر في قطر مول

المكان: قطر مول

الزمان: 10 – 20 أبريل

12- عروض ليغو

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات القاعة 8 و9

الزمان: 10 – 25 أبريل

13- حفل غنائي لسارة جي وبامبو

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات القاعة 8 و9

الزمان: 11 أبريل

14 – حفل موسيقي لفيلم ذا ليونن كينغ

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات قاعة المياسة

الزمان: 12 أبريل

15- كأس السوبر القطري – الإماراتي

المكان: سيتم الإعلان قريبا

الزمان: 12 أبريل

16- عرض ستاند اب كوميدي”المايسترو”

المكان: قاعة الوجبة في فندق لاسيجال

الزمان: 12 أبريل

17- حفل موسيقي لفبلم توي ستوري

المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات مسرح المياسة

الزمان: 13 أبريل

18- مهرجان أكل أول:

المكان: حي المينا القديم

الزمان: يستمر حتى 10 أبريل 2024

الشرق القطرية