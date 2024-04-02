الحكومة الألمانية تسن مشروع قانون يسمح بتدخين وزراعة مخدر الحشيش





أقرّت السلطات الألمانية مشروع قانون يسمح باستخدام مخدر الحشيش لأغراض الترفيه، حيث سيكون بإمكان الأشخاص البالغين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة حيازة ما يصل إلى 25 غرامًا من القنب، وذلك وفقًا للنص الذي لا يزال يخضع لمناقشات في البرلمان.

ويسعى وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إلى إطلاق حملة توعية تثقيفية للشباب حول مخاطر تعاطي الحشيش على الدماغ، خاصةً خلال فترة النمو.

وأوضح الوزير في بيان أن تعاطي هذا المخدر “سيظل محظورًا” للأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، بينما ستُفرض “قيودًا” على البالغين الشباب (من سن 18 إلى 21 عامًا).

وقد أثار مشروع القانون انتقادات من المعارضة ونقابات الشرطة والقضاة، الذين يرون أنه “لن ينهي عمليات التهريب”، وهو ما ذُكر في تفاصيل القانون.

ويسمح التشريع الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة المخصصة للاستخدام الشخصي.

الشرق القطرية