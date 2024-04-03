نيمار يبلغ لاعبي سانتوس برحيله عن الهلال السعودي قبل نهاية عقده





كشفت وسائل الإعلام البرازيلية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال السعودي.

ووفقًا لصحيفة “يو أو إل سبورت”، فإن اللاعب البرازيلي الدولي أخبر زملاءه في فريقه السابق سانتوس بنية مغادرته “الزعيم” في عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار حضر مباراة فريق سانتوس ضد بالميراس في نهائي بطولة باوليستا، والتقى بزملائه السابقين وأفراد النادي البرازيلي.

وأكد اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، أنه سيعود إلى الدوري البرازيلي ابتداءً من موسم 2025، الذي يبدأ في أبريل، مما يعني رحيله عن الهلال السعودي قبل انتهاء عقده بمدة شهرين.

يُذكر أن نيمار جونيور انتقل إلى صفوف الهلال السعودي من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو، ولكنه شارك فقط في خمس مباريات في الدوري السعودي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صحيفة الإمارات اليوم