عقار يطلع على مجمل الاوضاع في منطقة أبيي





أطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، السيد مالك عقار اير، على الوضع الأمني والسياسي والخدمي في منطقة أبيي خلال لقاءه بمكتبه في بورتسودان اليوم مع اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي. وأكد سيادته على ضرورة العمل الجاد لحل جميع القضايا وتذليل العقبات وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين.

من جانبه، أوضح العميد الركن دكتور عمر عبدالله الفكي، عضو اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي، أن الوفد قدّم شرحاً مفصلاً لنائب رئيس مجلس السيادة حول الوضع العام في منطقة أبيي وعن استئناف عمل اللجنة الإشرافية بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

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